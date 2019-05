Your browser does not support iframes.









di Mattia Carapelli

Per vederlo con quella maglia addosso dovremo aspettare il 1° luglio, giorno in cui si svincolerà dall’Arsenal, ma intanto Aaron Ramsey ha vestito di bianconero suo figlio. Il centrocampista gallese è già a Torino, ha assistito dal vivo a Juventus-Atalanta e con la famiglia al completo oggi ha fatto visita all’Allianz Stadium e al Museum. Un pomeriggio speciale anche per il piccolo Sonny, che ha camminato sul terreno di gioco con la divisa dei campioni d’Italia. Sulla schiena era stampata a chiare lettere la scritta “Papà” e un numero: l’8.



CON IL NUMERO 8... - In attesa dell’ufficialità, Ramsey dovrebbe dunque vestire la maglia che per nove stagioni è stata di Claudio Marchisio. La "otto" era rimasta senza proprietario in questa stagione, la prima dopo l’addio del Principino: la mancanza sarà colmata con l’arrivo del 28enne, che si tufferà così sulla sua prima esperienza fuori dal Regno Unito. In attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore, la Juve si gode il primo colpo del suo mercato: si chiama Aaron Ramsey e vestirà la maglia bianconera. La numero 8.