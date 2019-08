di Mattia Pintus

Scorrere nella lista dei convocati e trovare il nome di Aaron Ramsey, già di per sé è una notizia. Se i dubbi sul valore tecnico del centrocampista gallese non sono mai esistiti, la situazione è differente per quanto riguarda la sua tenuta fisica. Storicamente giocatore dall'infortunio facile, l'inizio di preparazione poco incoraggiante, sotto questo aspetto, ha subito fatto storcere il naso agli scettici. Eppure, senza ancora un minuto sulle gambe, Ramsey resta ancora un grande colpo: la sua stagione potrebbe partire già domani con la Triestina - dopo l'altra convocazione per Villar Perosa - e l'ex gunner potrà prendere confidenza con il campo e, soprattutto, con la posizione studiata per lui da Maurizio Sarri.



DETERMINANTE - La carriera di Ramsey racconta di un giocatore che, se sta bene, può essere imprescindibile a qualsiasi livello. E parte della sua duttilità. gli è stata riconosciuta dalla stesa Juventus. Da tassello aggiuntivo per il centrocampo box to box come quello di Allegri - in cui le due mezzali facevano la spola da area ad area fino allo sfinimento, passando per il gioco ragionato di Sarri, Ramsey non ha risentito minimamente del cambio di allenatore. Infatti, se con il livornese si sarebbe trovato a fare una delle cose che meglio gli riescono, gli inserimenti senza palla, con Sarri potrà - giocando in spazi più stretti - mettere in mostra un'altra delle sue grandi doti: la capacità di scegliere, con il primo controllo, la soluzione migliore. In dribbling, senza troppi numeri, Ramsey ha la capacità di spezzare anche i raddoppi, risultando fondamentale per dare imprevedibilità ad uno stile di gioco particolarmente affezionato al pallone. POSIZIONE - Così, con la palla che determina la posizione dei giocatori e, gli stessi giocatori, incentivati a fare un passaggio in più piuttosto che uno in meno, Ramsey potrebbe essere ciò che manca al centrocampo della Juventus visto in queste prime uscite stagionali. Avrà il compito, qualora giocasse mezzala in uno schieramento a tre, di supportare l'uscita palla di Pjanic e creare sovrannumero quando, grazie al palleggio, la Juventus proverà a fare uscire anche le difese più chiuse. Inoltre, arrivando a rimorchio, ha sensibilità in zona gol considerevole: spesso, a prescindere dal numero, gol e assist nella sua carriera sono sempre arrivati in misura equivalente. Perciò, anche da trequartista in un ipotetico rombo, Ramsey sarà un attaccante aggiunto negli ultimi venti metri, ma anche una scappatoia per i tre centrocampisti quando serve dare profondità - e verticalità al palleggio. Spalle alla porta o frontale non fa differenza, perché come affronta gli infortuni, Ramsey gioca le partite: sempre e comunque, a testa alta.