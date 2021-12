Non vede il campo da diverse settimane e la sensazione è che sia un separato in casa: le strade disono destinate a separarsi, c'è da stabilire solo quando. In questo senso potrebbe essere decisivo l'affondo di una delle pretendenti del gallese, che ha qualche estimatore in Premier League. Secondo Tuttosport potrebbe essere il Newcastle la squadra che farà un'offerta nei prossimi giorni: non resta che attendere nuovi sviluppi. Con la cessione, la Juventus si libererebbe di un ingaggio pesante e potrebbe pensare a nuovi investimenti nel reparto di centrocampo.