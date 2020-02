Secondo quanto riporta Tuttosport, il trequartista della Juventus Aaron Ramsey potrebbe partire già quest’estate. Arrivato a luglio a parametro zero dall’Arsenal, il gallese 29nne non è mai riuscito ad essere incisivo nella squadra di Sarri, tra vari acciacchi fisici e una folta concorrenza che lo porta spesso e volentieri a seguire le partite dalla panchina, scenario plausibile in vista della partita di stasera contro il Verona. Questa stagione ha totalizzato 18 presenze di cui solo 8 nell’undici inziale, mettendo a referto solo 2 gol. Troppo poco per la Juventus e per il tecnico toscano, l’estate potrebbe essere l’occasione giusta per lasciare Torino.