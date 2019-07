Le prove di italiano messe in mostra in conferenza stampa da Aaron Ramsey, hanno lasciato i tifosi con una promessa. "Lo imparerò" ha lasciato intendere Ramsey, dimostrando che la Juventus non sia proprio un avventura. Se l'amore per i colori bianconeri - per la Vecchia Signora, usando le sue parole - è stato immediato, sta diventando più che un flirt il suo rapporto con la lingua di Dante e Petrarca. Poche parole, ma sufficienti, per un tweet dal sapore romantico e... italiano.