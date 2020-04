Una sola stagione e potrebbe essere l'ultima. L'avventura di Aaron Ramsey alla Juventus non è stata esaltante, complici anche i problemi fisici che ne hanno rallentato l'inserimento. Malgrado ciò, il giocatore gallese ha ancora mercato, con due squadre che lo vorrebbero riportare in Premier League: Manchester United ed Everton, infatti, sono tracce del classe '91, come riporta Calciomercato.com. Per lo United, una cosa che sarà fondamentale è sapere se verrà o meno riconfermato Ole Gunnar Solskjaer anche per la prossima stagione in panchina come manager.