Aaron Ramsey per la Juventus è stato un problema soltanto rimandato, ma non risolto. L'avventura del gallese con i Rangers di Glasgow, infatti, è proseguita sulla falsa riga degli ultimi mesi vissuti da Ramsey a Torino: infortuni tanti, minuti pochi. Appena 94, un bottino divieto tra i 29 in campionato, 61 in Scottish Cup e quattro in Europa League, con una sola partita da titolare. Troppo poco per pensare a un riscatto da parte dei Rangers, che difficilmente eserciteranno l'opzione al termine del prestito.



RITORNO AL FUTURO - Ramsey tornerà dunque alla corte di Madama la prossima estate, non essendo riuscito a dare una svolta a una fase di carriera che lo ha visto profondamente in difficoltà sul piano fisico e delle prestazioni. La Juventus, dunque, si ritroverà con un problema da sette milioni di euro netti più bonus di ingaggio da risolvere: viste le prevedibili difficoltà di trovare una squadra disposta a sobbarcarsi questa cifra, il club bianconero - come riporta Calciomercato.com - spingerà ancora per la risoluzione. Una soluzione che però Ramsey aveva rifiutato a gennaio.