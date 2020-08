Una delle possibili soluzioni per arrivare a Moise Kean è quella di imbastire con l’Everton uno scambio, in cui la Juventus potrebbe inserire Aaron Ramsey. Stando a quanto si legge sull’edizione odierna di Tuttosport però, così facendo i bianconeri rinuncerebbero agli sgravi fiscali sul suo ingaggio dovuti al Decreto Crescita: “Se il club lo vendesse dopo una sola stagione perderebbe i benefici del Decreto Crescita, sfruttati da chi acquista un giocatore all’estero e lo tiene con sé per almeno due stagioni. Qualora Ramsey fosse ceduto, le agevolazioni fiscali che avevano comportato la riduzione della tassazione sul reddito dal 45 al 25% decadrebbero”.