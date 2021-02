Nell'elenco dei convocati di Andrea Pirlo per Napoli-Juventus di domani alle 18 non è presente Aaron Ramsey. Ormai fermo da quasi due settimane per il riacutizzarsi di precedenti noie muscolari, il centrocampista gallese secondo Sky Sport è molto vicino al rientro a pieno regime, e se è stato lasciato a riposo per la sfida dello stadio Maradona è a scopo precauzionale: l'allenatore della Juve preferisce preservarlo, data la sua delicatezza fisica, in vista dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto di mercoledì.