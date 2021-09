Anche Aaron Ramsey è pronto a partire con la sua Nazionale. Figura anche il nome del giocatore della Juventus, infatti, nell'elenco dei convocati diramato ieri dal Commissario tecnico del Galles, Robert Page, per le prossime sfide di qualificazione ai Mondiali in Qatar. Il centrocampista è infortunato e non a disposizione della Juventus per la sfida di questa sera contro il Chelsea, ma è stato chiamato comunque dal Galles. E la polemica si è immediatamente scatenata.