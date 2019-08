Aaron Ramsey, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il debutto con la Juventus contro la Triestina.



ORGOGLIOSO - "Sono molto orgoglioso ovviamente per il mio esordio, felice per stasera, per i minuti che ho giocato. Ora posso aiutare la squadra".



RECUPERO - "Sto bene, ho fatto un ottimo recupero. Ora continuo per aiutare la squadra".



CARICA - "Sono molto carico per questo nuovo campionato, è una nuova esperienza, è una nuova lega per me. Sono concentrato per la prima di campionato. Abbiamo avuto una buona preseason, abbiamo giocato bene. La squadra è in forma, abbiamo davanti una stagione ricca di successi".