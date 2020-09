E' stato uno dei grandi protagonisti della prima di Pirlo. Aaron Ramsey ha mostrato ciò per cui la Juve ha deciso di puntare su di lui: qualità, palleggio, inserimenti, recuperi. C'è stato tutto nella sua partita e tutto fatto molto bene. L'inizio giusto dopo un anno da riscattare. Si racconta così a Jtv.



INIZIO - "Abbiamo un nuovo allenatore, un nuovo staff, nuove idee da mettere in pratica. Noi giocatori siamo stati subito recettivi. E' diverso, ma è stato piacevole. Gli allenamenti sono duri ma danno grande soddisfazione. Siamo partiti bene con il primo match e ora dobbiamo continuare su questa strada.



SAMP - "La cosa più importante è che come squadra abbiamo lavorato sodo in fase di riconquista e di rifinitura. Abbiamo creato molte occasioni da gol. Abbiamo lavorato molto bene insieme, a livello di squadra. E questo sarà il segreto per raccogliere successi in futuro. Dobbiamo lavorare tutti insieme ed essere uniti per raggiungere gli obiettivi".



DIFFICOLTA' - "La stagione passata è stata difficile per diversi motivi. E’ stato importante avere avuto la possibilità di allenarmi per qualche settimana prima dell’inizio della stagione, per riuscire a ritrovare continuità. Si rivelerà certamente importante. Ho giocato 90 minuti, è una cosa positiva. La scorsa stagione li ho giocati in una sola occasione. Per me non è stato semplice entrare in forma partita. Sono contento di poter dare il mio contributo alla squadra, spero di crescere ancora e di poter aiutare i miei compagni dando il massimo".



RUOLO – "Preferisco giocare a centrocampo, effettivamente. Ma credo che in questa stagione siamo più liberi di muoverci. I tre lì davanti hanno più occasioni per muoversi e dialogare tra loro e per combinare con i centrocampisti. Fino ad ora le azioni offensive sono state molto più fluide e divertenti".



CONCORRENZA - "La Juventus è da sempre ricca di grandi giocatori e questa squadra ne ha tanti. Tutti hanno un ruolo e la possibilità di giocare e sono sicuro che tutti saremo importanti nel corso della stagione e che cointribuiremo tutti a raggiungere gli obiettivi prefissati. Sono molto felice della possibilità di giocare insieme a chi ha così tanta qualità. Spero riusciremo a lavorare tutti insieme, le prospettive sono allettanti. Che si giochi sempre tutti insieme o solo in alcune partite".



VS ROMA – "L’obiettivo è di ripetere quanto fatto di buono contro la Sampdoria. Non abbiamo avuto tanto tempo per allenarci insieme. Non abbiamo giocato molte partite al completo. Abbiamo fatto bene all’esordio in campionato, è importante fare tesoro di queste prestazioni, per migliorare ulteriormente e fare un ulteriore passo avanti. La Roma è una grande squadra e giocare all’Olimpico è sempre complicato. La scorsa stagione non è stato semplice, sebbene abbiamo conquistato i tre punti. Hanno molti giocatori forti e ci renderanno la vita difficile. Dovremo essere concentrati e dare il massimo per tornare a casa con una vittoria".



INTER - "E' una grande squadra, hanno comprato molti giocatori, sono una delle sfidanti per lo scudetto ma anche il Napoli è molto forte. E poi c'è il Milan, che ha finito la scorsa stagione molto bene e ha iniziato bene anche quest'anno. Penso che quest'anno la Serie A sia molto difficile e con molta concorrenza".