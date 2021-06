Aaron Ramsey sta facendo molto discutere i tifosi della Juventus, che mal tollerano il suo minutaggio scarso causa fragilità fisica, abbinato al suo solido contratto da 7 milioni di euro d'ingaggio che ne rende molto difficile la cessione. Soprattutto se agli Europei fornisce prestazioni incolori come quella di oggi nel pareggio per 1-1 del suo Galles contro la Svizzera. Così scrive Goal.com: "44 tocchi, 36 passaggi di cui l'88,9% riuscito, ma soprattutto una sola occasione creata, zero tiri e un solo contrasto. Il tutto prima di essere sostituito in pieno recupero. Davvero troppo poco per chi sulle spalle indossa la maglia numero 10 e dovrebbe essere il trascinatore della sua Nazionale."