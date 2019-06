La Juventus lavora ad un altro grande colpo a centrocampo, con Paul Pogba in pole position fra gli obiettivi di Fabio Paratici. Dalla Continassa filtra la convinzione che il solo acquisto di Aaron Ramsey - arrivato a parametro zero dall'Arsenal - non basti a completare la mediana, che in estate dovrebbe perdere alcuni veterani tra cui Sami Khedira. Il gallese sarà un rinforzo importante per la Juve 2019-20 ma, come scrive La Gazzetta dello Sport, l'attenzione è massima per quanto riguarda le sue condizioni fisiche: Ramsey fa "frequenti gite in infermeria" e limitare il numero dei titolari sarebbe davvero troppo rischioso.