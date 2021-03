1









Ramsey, Rabiot e due destini incrociati. Arrivati entrambi a parametro zero, rispettivamente dall'Arsenal e dal Psg, si è parlato molto di un loro possibile futuro lontano da Torino. Il primo è sempre alle prese con problemi fisici, il francese si è visto solo a sprazzi ma secondo La Gazzetta dello Sport la Juve ha già deciso l'indiziato numero uno a partire: "Il francese ha trovato una certa continuità e ora ha sicuramente più possibilità per un futuro juventino rispetto al gallese, che in questi giorni deve riprendersi da un infortunio. Già sentita, questa…”. Paratici valuta la cessione di Ramsey e piace in Premier League col quale la Juve potrebbe mettere a bilancio una plusvalenza piena avendolo preso senza spendere nulla per il suo cartellino.