Prima Ramsey, poi Rabiot. Il mercato (low cost) della Juventus impazza, ma il campo dirà la verità. Mentre francese e gallese si presentano, il primo a Torino per le visite mediche, il secondo via Twitter, cominciano i primi dubbi di formazione. Come scrive La Gazzetta dello Sport, infatti, non sarà facile per Sarri far convivere i due centrocampisti. In un eventuale centrocampo a due, Rabiot non avrebbe difficoltà a ritagliarsi spazio senza entrare in conflitto con Ramsey, ma la musica potrebbe cambiare qualora Sarri volesse riproporre il 4-3-3 visto a Napoli: in tal caso, da mezzali, i due nuovi acquisti potrebbero entrare in ballottaggio per una maglia da titolare.