Tutte le proposte rifiutate, perché si sente ancora in grado di fare la differenza. Stando a quanto raccontato da Tuttosport,è sempre stato tra gli indiziati alla partenza: e se a inizio ritiro sembrava certo e imminente il suo addio,Chiaro, poi il mercato ha fatto il resto. Non era semplice, e infatti non lo è stato, piazzare un giocatore con uno stipendio così importante.Aggiungiamo le due annate non certamente al top della forma, i tanti infortuni, ed ecco che la situazione è ormai definita:TS racconta che il 30enne gallese proverà a recuperare già per il Napoli, così da fungere da ricambio se la partita dovesse mettersi male. Sa di potersi rivelare utile e Allegri continua a fidarsi di lui. Altrimenti non l'avrebbe inserito in lista Champions, al contrario di