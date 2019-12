Aaron Ramsey affida ad un post Instagram il suo pensiero dopo Juve-Lazio, finale di Supercoppa persa dai bianconeri per 3-1: "Non era il modo in cui volevamo finire l'anno ma abbiamo tanto che ci aspetta nel 2020". Il gallese è entrato nel secondo tempo al posto di Gonzalo Higuain ma non è riuscito ad incidere. Nel nuovo anno dovrà prendersi la Juventus dopo i primi mesi di adattamento anche perché fino ad oggi - oltre a Dybala - nessuno è riuscito ad imporsi nel ruolo di trequartista.