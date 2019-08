Aaron Ramsey non è ancora pronto. Secondo quanto riporta Sky Sport, il centrocampista gallese si sta ancora allenando a parte alla Continassa con Sarri che non ha ancora avuto la possibilità di vedere l'ex Arsenal assieme al resto del gruppo. Ramsey avrebbe dovuto rientrare in gruppo nella giornata di lunedì ma né ieri né oggi si è visto assieme al resto dei compagni di squadra.