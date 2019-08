Aaron Ramsey non è stato convocato per la prima partita di campionato tra Juventus e Parma. Il gallese resta a riposto con grande sorpresa da parte dei tifosi bianconeri che l'hanno visto esordire per qualche minuto a Trieste sebbene l'ultima amichevole prima del campionato non fosse una partita ufficiale. Ramsey ha bisogno ancora di qualche giorno di lavoro personalizzato per essere al meglio della forma. CONVOCATO DA GIGGS - Ha saltato parte della preparazione a causa dei problemi al ginocchio con i quali è arrivato da Londra e come riporta Tuttosport, il gallese ha bisogno di ancora un paio di settimane di lavoro per mettere benzina nelle gambe e garantire tenuta atletica. Se non sarà convocato contro il Napoli lo sarà certamente dopo la pausa a Firenze. Intanto Giggs, tecnico del Galles, lo ha convocato per i prossimi impegni della nazionale. Nulla di grave, insomma, Ramsey ha solo bisogno di benzina nelle gambe.