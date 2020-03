Aaron Ramsey a rischio convocazioni con il Galles per le prossime amichevoli in programma a fine marzo. È quanto riporta la BBC, secondo cui la federazione starebbe valutando di procedere in questa direzione in virtù dell’ultimo decreto del governo, che ha posto l’Italia intera come zona protetta a causa dell’emergenza coronavirus. Le due partite in programma sono il 27 e 30 marzo contro Austria e Stati Uniti. Sarebbe una perdita notevole per il Galles, che farebbe a meno di uno dei giocatori più in forma della Juventus, capace di segnare un gol e servire un assist nella sfida Scudetto contro l’Inter.