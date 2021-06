Aaron Ramsey, centrocampista di Galles e Juventus, ha commentato ai canali ufficiali della Uefa la partita contro l'Italia: "​Per lunghi periodi della partita è stata dura. Abbiamo affrontato una grande squadra e restare imbattuti da 30 partite è un risultato, quindi ci stava soffrire. Ancora una volta, abbiamo mostrato un grande carattere, non puoi mai mettere in discussione il nostro carattere poiché diamo assolutamente tutto là fuori. Per noi era importante restare compatti e cercare di creare un paio di occasioni. Abbiamo avuto un buon equilibrio e dobbiamo solo essere più costanti nelle partite".