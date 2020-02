Non l'ha presa benissimo, Aaron Ramsey. Uscito subito dopo il vantaggio firmato da Rebic, il gallese non ha apprezzato la scelta del tecnico toscano, che gli ha preferito istantaneamente Rodrigo Bentancur. L'ex Arsenal, apparso scuro in volto mentre l'allenatore lo richiamava a gran voce, è uscito con la testa bassa, calciando un oggetto a ridosso della panchina occupata dai bianconeri. Nulla direttamente contro Sarri, ma un'altra reazione quantomeno scomposta dopo le ultime di Higuain, Dybala e Ronaldo prima ancora.