Back at it getting ready for Saturday #forzajuve pic.twitter.com/daL08MW4W1 — Aaron Ramsey (@aaronramsey) September 10, 2019

è pronto a tornare e vuol far vedere a tutti di che pasta è fatto. Il gallese va verso la prima convocazione stagionale e la prima con la Juventus, dove è arrivato a parametro zero in questa estate, dopo il lungo recupero dall'infortunio