Miralem Pjanic vuole tornare alla Juventus, ma il suo arrivo è bloccato dalle mancate uscite. Aaron Ramsey è il nome del giocatore sacrificabile per Allegri e la Juve, ma resta al centro di un mercato gelido. Pjanic, intanto, ha messo in stand-by gli altri club per la Juve: in particolare, secondo il Mundo Deportivo, il bosniaco messo la Roma in attesa. Nel mentre alla Juve è arrivato Locatelli, che debutterà già a Udine durante questo weekend.