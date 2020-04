1









Pasqua in quarantena. Situazione delicata e surreale come questi mesi nei quali la pandemia coronavirus ci ha costretti a chiuderci in casa. Ai microfoni del Sun, Aaron Ramsey racconta le sue giornate: "Seguivo un programma di fitness che mi ha mandato lo staff della Juve per tenermi in forma per quasi tutti i giorni. Non è il solito allenamento, ora bisogna stare attenti a non prendere peso. E' difficile, perché a mia moglie piace cucinare e io amo mangiare. Quando mi bevo una tazza di tè mangio sempre tanti biscotti per bambini. Vivere così è complicato, per questo spero di tornare presto alla vita normale". JUVE E CR7 - Sul suo arrivo alla Juve: "Questo club è uno dei più forti d'Europa, l'ho scelto per vincere lo scudetto e conquistare la Champions. C'erano anche altri club che mi volevano ma la storia bianconera mi ha attratto". Su Ronaldo: "Si tratta di un atleta eccezionale, segna nella maggior parte delle gare. In palestra è sempre il primo, si allena lì ogni giorno e poi va in campo. E' un vincitore seriale".