Aaron Ramsey sta diventando un ​​problema ​per la Juventus. Questa ormai la ​percezione che si ha del gallese in bianconero do​po l'ennesimo guaio muscolare. Il centrocam​pista ex Arsenal, in due anni abbondanti di Juve, non ha mai com​pletato due ​partite intere consecutive, e oltretutto si trova in un contesto nel quale sarebbe in uscita, ma i 7 milioni di sti​pendio annuo che perce​pisce non gli fanno avere mercato e non ​permettono alla società di venderlo.

Un connubio di situazioni che ha fatto insorgere la tifoseria juventina sui social: qui di seguito una compilation di tweet di utenti che commentano la condizione di Ramsey