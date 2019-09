Standing ovation. La prima, per Aaron Ramsey. Che è uscito al minuto 61 per Sami Khedira, evidentemente anche a causa della poca autonomia che hanno le sue gambe. Il programma di Sarri era quello di tenerlo un'ora in campo e così è stato: Aaron li ha sfruttati al massimo, andando in rete alla prima e vera occasione, e sfiorando la doppietta a inizio ripresa. Il pubblico ha apprezzato, quindi l'ha premiato. Applausi a scena aperta per il gallese, che ha dovuto abbandonare il campo da tutt'altra parte rispetto alla panchina, godendosi totalmente l'abbraccio dei suoi nuovi tifosi.