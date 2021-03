Come raccontato da Fabrizio Romano nel suo podcast, non c'è nulla tra il Liverpool e Aaron Ramsey. Il giocatore ha ancora un contratto fino al 2023, ma si parla di un addio a fine stagione. Romano conferma quest'ipotesi: "L'ex Arsenal potrebbe di fatto lasciare i bianconeri in estate, ma in questo momento non ci sono stati contatti con il Liverpool o con i dirigenti dei Reds fino a questo momento". Ramsey al momento è ancora infortunato e rischia di saltare il derby con il Torino. Staremo a vedere come evolverà la sua situazione nei prossimi giorni.