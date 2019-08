Aaron Ramsey sta per rientrare, ma senza fretta. Il gallese soffre di una leggera lombalgia, ma sulle sue condizioni fa luce Giovanni Martusciello, vice allenatore della Juve: "Sta meglio, non bene in quanto è stato tanto tempo fermo. Sta scalando la montagna, gli altri sono molto più avanti di lui. Sta cercando continuità negli allenamenti sperando di essere in forma migliore dopo la sosta".