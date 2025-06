Ramsey lascia il Cardiff, è ufficiale: il comunicato del club

Getty Images

Il comunicato del Cardiff

Tre partite in tutto: tanto è durata l’avventura di Aaron Ramsey da allenatore-giocatore del Cardiff.Il club gallese, che ha chiuso il campionato di Championship all’ultimo posto retrocedendo dunque in League One, ha infatti annunciato che l’ex centrocampista della Juventus lascerà la squadra alla scadenza naturale del suo contratto.Ramsey, che proprio nel Cardiff è cresciuto calcisticamente ed ha fatto il suo debutto da professionista, era tornato a vestire la maglia dei Bluebirds nell’estate del 2023.

“Aaron Ramsey lascerà i Bluebirds questa estate. Il capitano gallese era tornato nel club nel quale è cresciuto nel 2023, prima di assumere il ruolo di allenatore ad interim per le ultime tre partite della stagione 2024/2025.Aaron lascia il Cardiff City Stadium con i nostri migliori auguri”.