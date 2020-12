Aaron Ramsey può fare di più. L'ha detto Pirlo nella conferenza di oggi, alla vigilia della sfida di Champions con la Dinamo Kiev. Sulle qualità del gallese non si discute, ci mancherebbe, a lasciare tutti perplessi è la sua condizione fisica. Gli infortuni l'hanno tormentato per tutta la carriera e continuano a farlo anche nei sui anni alla Juve. Se n'era accorto Sarri l'anno scorso e se ne sta accorgendo Pirlo: "Per me è stata una scoperta". Appunto. Nel bene e nel male.



MAI IN FORMA - Spesso out perché in infermeria, l'allenatore - gli allenatori, anzi - deve fare i conti con un giocatore a mezzo servizio. Forte sì, ma sempre a tratti. "Solo in poche partite l'abbiamo avuto al 100%" ha detto oggi l'allenatore; difficile così. In questa stagione si è già fermato due volte saltando tre partite, sempre per problemi muscolari. Maledetti infortuni, che l'hanno lasciato in pace a Benevento dove però non era nella sua forma migliore.



DECISIVA - Domani partirà dal primo minuto in Champions, provando a trovare quella continuità che ha sempre frenato la carriera del gallese. Questa stagione sarà quella decisiva per il futuro di Ramsey alla Juventus: arrivato a parametro zero dall'Arsenal, per i bianconeri sarebbe una plusvalenza totale ma sanno di avere in casa un giocatore di talento del quale non vogliono sbarazzarsi. La Juve l'ha messo sotto esame e lo farà da qui alla fine della stagione, quando poi verranno tratte le conclusioni. Il problema è tutto lì, la condizione fisica: come tenere un giocatore a mezzo servizio che guadagna 7 milioni di euro? I bianconeri ci sono passati già con Douglas Costa, altro giocatore spesso infortunato e poco continuo. Risultato: cessione al Bayern Monaco dopo anni nei quali ha avuto difficoltà ad emergere. Ora tocca a Ramsey dare una svolta alla sua carriera.