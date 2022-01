20









Piccoli passi avanti per l'addio. La Juventus continua a lavorare sia in entrata che in uscita in un mercato ufficialmente appena cominciato. Come scrive Tuttosport, anche ieri i dirigenti hanno trascorso la giornata incollati al telefono, a caccia di una via d’uscita su alcuni fronti già ampiamente aperti al capitolo “cessioni”. E Aaron Ramsey è certamente tra questi: i contatti con alcuni club di Premier League proseguono e, secondo ciò che filtra dall’Inghilterra, alcuni sarebbero pronti a riportare il gallese nel "suo" campionato, quello in cui ha espresso il meglio del suo potenziale. Non c’è ancora un’offerta concreta, ma il Newcastle resta una delle società più interessate assieme a West Ham ed Everton. Nessuno, però, vorrebbe garantirgli lo stesso ingaggio percepito finora dalla Juve: 7 milioni di euro netti più bonus, per un contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Alla Juve interessa liberarsi di uno stipendio non indifferente: più di una decina di milioni netti nei prossimi 18 mesi. Intanto, dopo il permesso e le ferie allungate, ieri sera il centrocampista era atteso finalmente a Torino. Lui non ha fretta di andarsene, la Juve spinge un po' di più, anche se il mercato è appena cominciato e Ramsey il campo non lo vede da un bel po'...