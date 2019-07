di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Aaron Ramsey si presenta al mondo Juve con la prima conferenza stampa da calciatore bianconero: "Buongiorno, grazie a tutti di essere venuti qui oggi. Vorrei dire quanto sono felice di essere venuto alla Juventus. Una delle squadre più grandi al mondo. Scusate il mio italiano non è molto buono ma sto studiando".



FORMA - "Sto lavorando per recuperare al meglio, non ho ancora fatto un allenamento completo ma mi sto allenando duramente per recuperare il prima possibile, non sono lontano".



ARRIVO ALLA JUVE- "Quando ho saputo che la Juve era interessata a me ho pensato subito che era uno dei migliori club al mondo. Avere questa opportunità era un grande sogno. E' anche una sfida per me. Riuscire a fare un'esperienza diversa come stile di vita e cultura. Spero che tutto vada bene, so che sarà una sfida ma sono preparato a questa idea e non vedo l'ora di abbracciare questa sfida".



CHARLES - "Non sono in contatto con la sua famiglia, so che è una leggenda, non solo qui ma per tutti i gallesi. E'un giocatore da cui posso trarre ispirazione, spero di seguire le sue orme. Ha lasciato un segno profondo nella storia del club. Ha contrinbuito a scrivere la storia. Spero di poterlo emulare".



MONDO JUVE - "Credo che la squadra mi abbia riservato un ottimo benvenuto come tutti i manager. Sarri è molto alla mano, è facile parlare con lui, è una cosa grandiosa. Non vedo l'ora di aiutare lui e la squadra per raggiungere gli obiettivi di questa stagione. Darò il mio meglio per dare tutto quello che posso per questa squadra".



INFORTUNIO - "Ho avuto questo piccolo infortunio, sto facendo progressi e affronto giorno per giorno. Tournée? E' una decisione che verrà fatta nei prossimi due giorni. Ancora non è stato deciso se andrò sono fiducioso che riuscirò a recuperare".



ASSIST O GOL - "L'importante è aiutare la squadra, cerco di aiutare occasioni come nelle stagioni passate".



RABIOT - "Io sono un giocatore a cui piace vicino all'area e che può difendere. Mi piace spingere, ovviamente nel momento in cui inizierò ad allenarmi con i compagni capirò il mio ruolo e come poter contribuire. Non vedo l'ora di iniziare e rientrre al massimo".



ALTRE SQUADRE - "Appena ho saputo che la Juve mi voleva non c'erano dubbi su dove sarei potuto andare. Sono felice di essere qua, spero di far parte di qualcosa di grande, non vedo l'ora di abbracciare questa sfida, c'erano interessi di altre squadre ma sono orgoglioso di essere qui".



NUMERO - "Si, volevo il numero 8, quando ho visto che era disponibile l'ho subito preso. Marchisio è stato un giocatore incredibile, gli ho parlato in un paio di occasioni al J Medical, se posso emulare quello che è riuscito a fare sarò orgoglioso. Non vedo l'ora di indossare questa maglia".



BEL GIOCO - "La cosa più imporntante è vincere, se arriva anche con il bel gioco meglio, questo allenatore ama il bel calcio e credo che tutti proveranno a raggiungere questo obiettivo".



CHAMPIONS E SARRI - "Da quello che ho visto lo scorso anno Sarri ha fatto una stagione straordinaria con il Chelsea. E' stato un grande successo con lui. Spero possa dare un contributo. Sono sicuro che porterà gli stessi sucessi che ha portato in passato"