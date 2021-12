Addio... complicato. Come vi abbiamo raccontato , nella giornata di ieri è andato in scena un incontro tra l'agente di Aarone la Juventus. Una discussione sul futuro del giocatore, ormai ai margini del progetto e verso l'uscita, soprattutto per il maxi ingaggio percepito al netto delle poche e poco convincenti presenze. La Juve vuole farlo partire già a gennaio, ma resta una missione difficile proprio per il suo stipendio.Il contratto del gallese scade nel 2023 e le proposte arrivano soprattutto da club non di prima fascia in Premier: Everton e Newcastle su tutti. Dall'incontro di ieri non è arrivata nessuna intesa per una separazione consensuale, ciò che cerca la Juventus, che non vuole sentir parlare di buonuscita. La Juve vuole togliersi il peso di quei 7 milioni netti annuali più bonus, Ramsey non vorrebbe lasciare lì l'intero ingaggio fino alla scadenza, anzi... Il giocatore, scrive Tuttosport, si professa felice di rimanere a meno di dover discutere su un’eventuale buonuscita (ricca, visto l'anno e mezzo di contratto), parola poco gradita ai piani che contano della sede juventina.