Intervistato da TALKsport, Theoha parlato anche del centrocampista bianconero Aaron, suo ex compagno di squadra in Premier League tra le file dei Gunners. "Una parte di me, nella mia testa, vorrebbe che tornasse all', lo tormenterò di telefonate e lo scoprirò", le dichiarazioni dell'attaccante del Southampton. "Sarebbe come spuntare una casella. Tuttavia lui ora è un giocatore dellae della Nazionale gallese. Dal suo trasferimento a Torino in molti gli parlano alle spalle senza aver visto abbastanza per poter commentare".