Ecco come Raul Sanllehi, amministratore delegato dell'Arsenal, ha spiegato in un'intervista ai canali ufficiali dei Gunners l'addio di Aaron Ramsey, ufficialmente un giocatore dela Juventus a partire da quest'estate: "Abbiamo commesso l'errore a monte di lasciarlo arrivare all'ultimo anno di contratto. A quel punto eravamo in una posizione di debolezza, perché lui ha ricevuto offerte d'ingaggio ricchissime da altri club. Lui era felice da noi e gli sarebbe piaciuto provare a restare, ma noi abbiamo deciso di salvaguardare gli interessi dell'Arsenal e non procedere con il rinnovo. Si sarebbe infatti creato uno squilibrio nel monte stipendi della nostra rosa che avrebbe provocato danni nel medio-lungo periodo."