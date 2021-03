Ramsey è ko e non disponibile con la Juve, eppure è stato convocato da Ryan Giggs, commissario tecnico del Galles: "Dobbiamo essere comprensivi nel modo in cui affrontiamo la situazione, e la comunicazione tra noi e il club è fondamentale", le parole di Robert Page, che sostituirà Giggs in queste partite. "Dialogheremo con il club e vedremo a che punto siamo. Ne parleremo e se riteniamo che sia fattibile farlo entrare in alcuni spezzoni di queste partite, allora vedremo. Ma dobbiamo rispettare il fatto che la Juventus potrebbe non volerlo rischiare e fare il suo recupero lì. Il nostro team medico non correrà rischi se non sarà in forma, ma vedremo se riusciamo a farlo passare e dare un’occhiata".