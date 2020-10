3









Nel caos per la positività di Cristiano Ronaldo, la Juve si è preoccupata anche per le condizioni fisiche di Aaron Ramsey. Il giocatore gallese ha avuto nuovamente problemi muscolari, e come racconta La Gazzetta dello Sport rientrerà subito a Torino per essere valutato già in giornata. Dunque, tutti in attesa di stabilire e di comprendere l'entità dei 'guai fisici' con cui Aaron è rientrato alla Continassa.



VERSO CROTONE - Possibile che, verso il Crotone, Pirlo alla fine possa cambiare anche modo di giocare. Di sicuro, gli uomini in avanti iniziano ad essere pochi (considerando pure l'assenza di Dybala, di rientro dall'Argentina soltanto domani), e la posizione di Ramsey resta la più delicata da coprire. Se non dovessero esserci altre sorprese, toccherà a Kulusevski occuparla.