. Relativamente breve (ma non particolarmente intensa) la sua storia a tinte bianconere, iniziata nel luglio 2019 con il suo arrivo a parametro zero dopo una lunga e più fortunata esperienza all'. Era una scommessa, il gallese. Una scommessa importante, come importante è stato l'ingaggio percepito all'ombra della Mole,. Troppi, decisamente troppi per un centrocampista che in due anni e mezzo ha collezionato 69 presenze (e 6 gol), di cui soltanto 5 nei mesi precedenti il suo passaggio in prestito tra le file dei, dove il popolo bianconero sperava si potesse ritrovare, magari per poter incassare qualcosa dalla sua cessione in estate o, perché no, per riprenderlo in rosa.E invece no, nemmeno in Scozia l'ex Arsenal ha trovato fortuna, arrivando anche a sbagliare il rigore decisivo in finale di Europa League. Nel suo bilancio torinese, un "bottino" che comunque non può bastare per giustificare un investimento monstre per le sue tre stagioni, peraltro costellate da una lunga lista di infortuni. Ecco perché i tifosi bianconeri hanno accolto con un certo favore - e non senza ironia - la notizia della risoluzione consensuale di Ramsey (con unadi circa 3 milioni e mezzo di euro), attesa da tempo e ritenuta necessaria anche per fare spazio ad altri giocatori. Ancora tutto da decifrare il suo futuro, che potrebbe riportarlo in Inghilterra.