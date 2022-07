Ormai ci siamo, la distanza sembra davvero minima. Lacontinuano a ragionare sulla risoluzione del contratto: non c'è altra strada per dividersi velocemente e senza ulteriore "dolore". Il gallese ha già trovato un accordo con il Cardiff, ma sta valutando diverse proposte, in particolare alcuni sondaggi effettuati da squadre di Premier League. Dunque, il futuro è ancora in dubbio, ma avanza una grande certezza: non sarà in ritiro con i bianconeri.La Juventus ha eliminato anche la numero 8 dallo store, ora Ramsey non è più padrone di una maglia. A breve lo sarà però del suo destino: dopo l'ultima offerta dei bianconeri sui 2.5-3 milioni di euro, Aaron e il suo entourage stanno ragionando sui prossimi passi da fare. Possibile un incontro a metà strada con la dirigenza bianconera? Al momento, l'unica certezza è che proseguiranno i contatti tra le parti, perché entrambi vogliono definire quanto prima una situazione molto difficile e semplicemente fastidiosa. Un passo dopo l'altro e si chiuderà anche questa storia. Stavolta per sempre.