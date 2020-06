Potrebbe essere già finita l'avventura dicon la Juventus. Per il gallese si è aperta una pista che lo riporterebbe in Premier League, da dove è arrivato in estate. Secondo il Daily Mail al giocatore si è interessato il Tottenham di Josè Mourinho, pronto a piazzarlo nel suo centrocampo. L'eventuale cessione di Ramsey rappresenterebbe una plusvalenza importante per la Juve (è arrivato a parametro zero), che risparmierebbe anche 7 milioni d'ingaggio.