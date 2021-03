1









Tra i giocatori che potrebbero pagare questa stagione negativa della Juventus c'è Aaron Ramsey: il centrocampista gallese non ha mai convinto del tutto la società a causa dei continui problemi fisici che lo hanno spesso frenato fin dal suo arrivo dall'Arsenal. La Juve valuta una sua cessione in estate e secondo il Daily Express il giocatore è entrato nel mirino del Liverpool che starebbe pensando di riportarlo in Premier League. Preso a parametro zero dai Gunners, in caso di addio cessione la Juve farebbe una plusvalenza piena.