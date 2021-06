Prima l'Europeo - possibilmente da protagonista - poi la Juve. E' questo ciò che vuole Aaron Ramsey, che in una recente intervista ha fatto capire di voler rimanere in bianconero e non ne vuole sapere di lasciare Torino. Al momento la Juventus, invece, è orientata a metterlo sul mercato aspettando offerte considerate all'altezza, ma se dovesse fare bene con la nazionale non è escluso che cambino idea. Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile scambio con Bellerin con un conguaglio a favore dell'Arsenal, ma al momento non sembra una pista percorribile.