Dopo lo sfogo dal ritiro del Galles, Aaron Ramsey potrebbe essere il primo giocatore a lasciare la Juventus nel mercato estivo. Il centrocampista è in uscita e dopo due stagioni con più bassi che alti potrebbe essere arrivato davvero il momento dell'addio. A complicare la cessione è il super ingaggio da 7 milioni di euro, ma i club interessati al giocatore non mancano. Dalla Premier League in particolare, dove Arsenal, West Ham e Crystal Palace hanno acceso i riflettori su di lui.