Nonostante le dichiarazioni dell'agente che ha ribadito la permanenza di Aaron Ramsey a Torino, il centrocampista gallese potrebbe essere una pedina di scambio nel mercato già iniziato ufficialmente. I bianconeri vogliono proporlo all'Everton in cambio di Moise Kean: Paratici infatti sta lavorando per riportare l'attaccante classe 2000 a Torino dopo una sola stagione in Premier League, ma a complicare i piani è l'alto ingaggio di Ramsey, che alla Juventus guadagna 7 milioni a stagione.