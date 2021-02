La Juventus avrebbe sacrificato mezza squadra per riportare Paul Pogba in bianconero. Come riporta Calciomercato.com, i bianconeri ad aprile scorso avevano pensato prima di mettere sul piatto Miralem Pjanic e Douglas Costa - poi finiti rispettivamente al Barcellona e al Bayern Monaco - idea che non convinceva il Manchester United; poi, sono spuntati i nomi di Ramsey e Rabiot, ma anche in questo caso i Red Devils non erano intenzionati a cedere Pogba.