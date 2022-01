"Ramsey è un giocatore in uscita". Nella conferenza stampa pre-Napoli Massimiliano Allegri era stato molto chiaro. Resta da capire però se il gallese troverà un'offerta che lo soddisfi: l'ultimo apprezzamento arriva ancora dalla Premier League e da un ex Juve, Patrick Vieira, ora allenatore del Crystal Palace. In conferenza stampa l'ex centrocampista francese ha parlato di Ramsey, aprendo le porte a un possibile approdo del gallese alla sua corte: "Un top player, un giocatore che fa la differenza, se vuole tornare in Premier può essere un grande colpo".