Aaronpotrebbe andare in MLS. L'ex centrocampista della Juventus, dopo la risoluzione del contratto con i bianconeri, è ormai free agent e può firmare con qualsiasi altra squadra. Al momento, per Aaron, conta un progetto serio e importante, che lo faccia sentire nuovamente un calciatore forte.Come raccontato da FourFourTwo, il centrocampista nelle scorse ore ha ricevuto un'offerta da parte del Charlotte FC: Ramsey, 31 anni, è chiamato dunque a decidere. Sarà MLS? Nel caso, potrebbe incontrare vecchi compagni e vecchi amici: con Chiellini al LAFC e Bernardeschi al Toronto, quanta Juve passa per gli Stati Uniti...