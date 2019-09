Mal di schiena, maledetto.Ancora. Ma Aaron è pronto, sa che il momento è quello giusto e non ha intenzione di mollare il colpo, proprio ora che Sarri sta iniziando a inserirlo nelle partitelle e che gli allenamenti in squadra aumentano sempre più. Sì, ma quando tornerà il gallese? Sarri l'ha inserito nella lista Champions, escludendo così Emre Can. Il motivo è presto detto: il nuovo acquisto della Juve dovrebbe entrare per la prima volta tra i convocati alla ripresa del campionato, già alla terza giornata di Serie A contro la Fiorentina. Due settimane per far sparire il mal di schiena: Ramsey c'è. Ed è pronto a prendersi un posto da protagonista.